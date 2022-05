Taiwan está tirando lições importantes das forças ucranianas, diz ministro

Apoie o 247

247, com RT - Taiwan está "observando com muito cuidado" o desempenho das forças ucranianas no conflito com a Rússia.

Em entrevista à CNN, o ministro das Relações Exteriores da ilha, Joseph Wu, disse que Beijing hesita em atacar Taiwan devido à falta de progresso das forças de Vladimir Putin e a resposta da comunidade internacional contra a Rússia.

>>> FT: EUA pedem mais envolvimento britânico em Taiwan

“Tentamos ver o que podemos aprender com a Ucrânia para nos defendermos”, disse.

As duas grandes lições de Taiwan do conflito são que a Ucrânia está usando “pequenas armas pessoais para enfrentar um grande inimigo” e que sua população masculina é altamente motivada. “Eles querem servir nas forças armadas. Eles querem ir para as zonas de guerra para lutar contra a Rússia. Esse tipo de espírito é invejável para o povo taiwanês”, disse Wu.

A ênfase de Wu na “capacidade assimétrica”, como os foguetes antitanque Javelin e NLAW, é consistente com o foco do governo da presidente Tsai Ing-wen em tais armamentos. Tsai também espera que Washington ajude diretamente Taiwan, disse ela em outubro.

Embora os EUA não tenham enviado tropas para a Ucrânia, Washington está despejando dinheiro e armas no país “para lutar contra a Rússia”, observou Wu. “Acho que o governo chinês deve estar pensando ou calculando como os EUA ou outros países importantes vão ajudar Taiwan ou se vão ajudar Taiwan. Se Taiwan não tiver nenhum apoio, acho que será um sinal verde para a agressão.”



A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disse em um discurso na semana passada que “uma Otan global” precisa armar Taiwan, assim como armou a Ucrânia, entre outras coisas. Um dia antes de a CNN transmitir a entrevista com Wu, o Financial Times informou que os funcionários da Casa Branca encarregados da China e do Indo-Pacífico se reuniram com colegas britânicos para explorar planos de contingência sobre Taiwan.



Wu também argumentou que a capacidade da Ucrânia de conter a Rússia -- que ele atribuiu ao “desejo de defender o país e à disposição de usar armas pessoais” -- está dando a Pequim motivos para se preocupar.



“Se eles não conseguirem tomar Taiwan rapidamente, acho que precisam parar e pensar duas vezes antes de agir”, disse ele.



Pequim considera Taiwan parte do território soberano da China. Desde 1949, a ilha é governada pelos remanescentes do governo nacionalista, que fugiu do continente após a derrota na guerra civil.

