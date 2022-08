Taiwan gastou US$ 3,1 milhões no lobby de Nancy Pelosi, aponta documento

Apoie o 247

247 - O governo do Taiwan gastou US$ 3,1 milhões no lobby da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, de 2018 a 2022. A informação foi divulgada nessa quinta-feira (4) no Twitter pelo perfil, The Star of the East, que publica notícias sobre o continente asiático.

Pelosi, iniciou, no dia 31 de julho, uma viagem à Ásia e chegou a Taiwan na manhã dessa terça-feira (2), abrindo nova crise entre China e EUA. A ilha foi controlada pela China antes do século 18, mas, em 1895, no século 19, foi entregue ao Japão após uma derrota chinesa na primeira guerra sino-japonesa. Os chineses retomaram o controle da ilha em 1945. Entenda as razões da questão de Taiwan clicando aqui.

O Ministério das Relações da China afirmou que o país asiático sancionará Pelosi e seus familiares por conta da visita a Taiwan.

Reações

Internautas reagiram à publicação feita pelo The Star of the East. Um deles afirmou: "os EUA não têm uma política externa real. Tem interesses domésticos que pagam aos funcionários do governo dos EUA para proteger, defender e reforçar seus interesses pessoais em países estrangeiros com todos os meios disponíveis, às custas do bem-estar do povo desses países estrangeiros".

Uma pessoa escreveu: "sempre siga a trilha do dinheiro. A trilha do dinheiro de Biden explicará nosso interesse na Ucrânia".

Outro usuário postou: "isso não é muito de uma revelação. Eu ficaria surpreso se Taiwan não tivesse gasto dinheiro fazendo lobby nos EUA".

BREAKING: A newly uncovered document has found Taiwan's government spent $3.1 million on lobbying Nancy Pelosi from 2018 to 2022. pic.twitter.com/hLOv3rvOuq — The Chollima Report (@ChollimaOrg) August 4, 2022

The US doesn't have a real foreign policy. It has domestic interests that pay US Govt officials in order to protect, defend & bolster their personal interests in foreign countries with all means available, at the expense of the well being of the People of those foreign countries.

Always follow the money trail. The Biden money trail will explain our interest in Ukraine. — Dale Wichlacz (@DaleWichlacz) August 4, 2022

This isn’t much of a revelation. I would be surprised had Taiwan not spent money lobbying the US.



Still, good to know that there’s evidence of it. — Wing 🌟 (@wing_ng80) August 5, 2022

