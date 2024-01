'Taiwan não foi um país e nunca será', diz o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse neste domingo (14) que Taiwan "nunca" foi e nunca será um país, depois que eleitores taiwaneses elegerem o candidato pró-independência Lai Ching-te como presidente.

"Taiwan nunca foi um país. Não foi no passado e certamente não será no futuro", declarou o chanceler em entrevista coletiva junto com o chanceler egípcio, Sameh Shoukry, no Cairo. "Se alguém na ilha de Taiwan pensa em buscar a independência, estará (...) tentando dividir a China e, sem dúvida, será duramente punido, tanto pela história quanto pela lei".

Autoridades da China questionaram o resultado da eleição em Taiwan e também criticaram a posição emitida pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, sobre as eleições de Taiwan.

