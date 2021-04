Taiwan prepara compra de mísseis de cruzeiro de longo alcance dos EUA

247 - Taiwan está no processo de adquirir mísseis de cruzeiro aéreos de longo alcance dos Estados Unidos. De fabricação da Lockheed Martin, o AGM-158 têm alcance de 1.000 km e podem ser fixadas em caças F-16, que Taiwan opera.

Lee Shih-chiang, chefe do departamento de planejamento estratégico do Ministério da Defesa da ilha, disse que as autoridades estão "no processo de buscar" as armas. "Os canais de comunicação são muito suaves e normais", acrescentou, sem apresentar mais detalhes.

O presidente taiwanês, Tsai Ing-wen, enfatizou a importância de desenvolver uma doutrina de impedimento "assimétrico", usando equipamentos móveis capazes de atingir alvos distantes de Taiwan. Tradicionalmente, o exército taiwanês foca em atividades de defesa, contra um eventual ataque da China continental.

A movimentação ocorre em meio a tensões com Pequim, que vem alertando Taiwan e seus aliados, como os Estados Unidos, a não contestarem a autoridade chinesa sobre a ilha. A China não descarta meios militares para defender sua soberania.

Com informações do South China Morning Post.

