Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - Taiwan realizará eleições presidenciais e legislativas no sábado (12), com seções eleitorais abertas das 8h às 16h (horário local) para cerca de 19,5 milhões de eleitores inscritos.



Os três candidatos que disputam a sucessão da líder Tsai Ing-wen são Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista (DPP), atualmente no poder, Hou Yu-ih, do principal partido da oposição, o Kuomintang, e Ko Wen-je, do Partido Popular de Taiwan. As pesquisas sugerem que Lai desfruta do maior apoio público.

O líder de Taiwan é eleito por maioria simples de votos para um mandato de quatro anos. A titular Tsai Ing-wen não é elegível para reeleição porque já cumpriu dois mandatos consecutivos.



Os eleitores também elegerão 113 membros do parlamento local, o Yuan Legislativo, também por maioria simples de votos para mandatos de quatro anos.



Taiwan é governada de forma independente da China continental desde 1949, mas Pequim vê a ilha como parte do seu território soberano. A administração cessante de Taiwan, liderada pelo DPP, tem sido amplamente vista como pró-independência, principalmente devido aos seus contatos frequentes com autoridades ​​dos Estados Unidos e ao ativismo internacional, o que levou Pequim a intensificar os exercícios militares no Estreito de Taiwan nos últimos anos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: