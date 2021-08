Talibã anuncia formação de conselho de 12 membros para governar Afeganistão

Sputnik - Os líderes do Talibã pretendem formar um conselho de 12 pessoas para governar o país, conforme relata a revista americana Foreign Policy.

A alguns membros da antiga administração serão oferecidos ministérios de sua escolha, disseram fontes. De acordo com a mídia, o conselho incluirá um dos fundadores do movimento, Mullah Mohammad Yaqoob, filho do fundador do Talibã Mullah Mohammad Omar, bem como um alto membro da rede terrorista Haqqani, Khalil Haqqani.

Entretanto, hoje (24) os líderes do grupo G7 vão realizar uma cúpula em formato virtual a fim de discutir a coordenação de suas políticas a respeito do Afeganistão.

O premiê britânico Boris Johnson teria alegadamente planejado pedir ao presidente dos EUA Joe Biden para continuar a evacuação dos cidadãos do país além de 31 de agosto. Johnson também iria apelar aos líderes do G7 – do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos – para se juntarem ao compromisso do Reino Unido para realocar 20.000 refugiados afegãos e contribuir com 286 milhões de libras (R$ 2,1 bilhão) para ajuda humanitária à região. "Nossa primeira prioridade é completar a evacuação de nossos cidadãos e daqueles afegãos que assistiram a nossos esforços nos últimos 20 anos", segundo as palavras citadas do premiê.

O Talibã entrou em Cabul em 15 de agosto após uma ofensiva que resultou no colapso do governo afegão. Isso forçou milhares de cidadãos afegãos a tentarem fugir do país por medo de represálias dos militantes.

