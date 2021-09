Talibã anuncia formação de novo governo provisório no Afeganistão

Apoie o 247

247 - O Talibã anunciou a formação de um governo provisório chefiado por Muhammad Hassan Akhund, um dos fundadores do grupo. Depois de quatro semanas da tomada do poder político no Afeganistão por parte do Talibã, o governo provisório deve durar "até que chegue um momento mais estável", disse o porta-voz do Talibã em coletiva de imprensa.

O grupo anunciou a formação de um Conselho de Líderes, similar ao que governou o país entre 1996 e 2001, para substituir o Conselho Superior para a Reconciliação, comandado por Abdulá Abdulá, que assumiu o poder em agosto.

Akhund, que se torna o novo primeiro-ministro afegão, foi ministro de Relações Exteriores na década de 1990, antes da invasão das tropas dos Estados Unidos e do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Na nova gestão interina, o líder talibã será acompanhado por Abdul Ghani Baradar como vice-premiê. Baradar foi um dos representantes do Talibã nas mesas de negociação com os EUA em Doha, Catar, informa o Brasil de Fato.

