Talibã autoriza homens a praticar esportes, mas mulheres são excluídas

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Do futebol à natação, passando pelo atletismo e hipismo. Em Cabul, o novo diretor de esportes do Talibã, Bashir Ahmad Rustamzai, anunciou nesta quarta-feira (15/9) que todos os homens do Afeganistão estão autorizados a praticar “até 400 esportes”. No entanto, o direito ainda não foi estendido às mulheres do país para realizar qualquer atividade esportiva em público.

Segundo Rustamzai, a única exigência é que todos os esportes “sejam praticados de acordo com a lei islâmica”, o que representa poucos problemas para os homens. Para cumprir com a sharia — conjunto de leis islâmicas baseadas no Alcorão —, eles precisam apenas cobrir os joelhos. Isso vale para todos os esportes, incluindo o futebol.

Governos do ocidente esperam uma mudança por parte do grupo em relação ao assunto. Algumas declarações, porém, geram sérias dúvidas. Há uma semana, o funcionário talibã Ahmadullah Wasiq disse ao jornal australiano SBS que o governo não deve permitir que as mulheres joguem críquete, se estiverem expostas ao público.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE