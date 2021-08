Talibã concorda em permitir a saída de afegãos, diz comunicado internacional

EUA e Reino Unido dizem ter garantias do movimento que tomou o poder no Afeganistão após o fracasso da ocupação estadunidense durante 20 anos edit

LONDRES (Reuters) - O Talibã permitirá que todos os estrangeiros e cidadãos afegãos com autorização de viagem de outro país deixem o Afeganistão, de acordo com um comunicado conjunto emitido por Reino Unido, Estados Unidos e outros países.

"Recebemos garantias do Talibã de que todos os estrangeiros e qualquer cidadão afegão com autorização de viagem de nossos países terão permissão para seguir de maneira segura e ordenada para os pontos de partida e viajar para fora do país", disseram os países no comunicado.

O comunicado informou que os países, que também incluem Austrália, Japão, França, Espanha e muitos outros, continuarão emitindo documentos de viagem para afegãos designados.

