Talibã e EUA têm "discussões produtivas" em Doha para reestabelecer assistência humanitária

Reuters - Os Estados Unidos e o Talibã tiveram "discussões produtivas" sobre a questão da assistência humanitária ao Afeganistão durante reuniões no Catar no fim de semana, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, nesta terça-feira (12), descrevendo as negociações como "amplamente positivas".

Autoridades discutiram o acesso humanitário durante os dois dias de reuniões entre representantes do Talibã e funcionários dos EUA, incluindo alguns da comunidade de inteligência e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

Price disse que as negociações se concentraram em questões de segurança e terrorismo, passagem segura para estrangeiros e aliados afegãos dos Estados Unidos deixarem o país, bem como direitos humanos.

Washington pediu repetidamente aos novos governantes do Afeganistão que demonstrem respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres e meninas, a fim de ganhar legitimidade internacional.

"A delegação deixou claro, como sempre fizemos, que o Talibã será julgado não apenas por suas palavras, mas apenas por suas ações", disse Price.

Uma reunião separada com representantes do Talibã envolvendo funcionários da União Europeia, bem como funcionários dos EUA, ocorreu na terça-feira, acrescentou Price.



Desde que o Talibã assumiu o poder em agosto, Washington congelou a assistência bilateral ao Afeganistão, mas diz que ainda está fornecendo ajuda por meio de grupos não governamentais. Há apelos para que as reservas governamentais mantidas nos Estados Unidos sejam disponibilizadas ao novo governo liderado pelo Talibã para aliviar uma crescente crise humanitária.

