Talibã espera estabelecer boas relações com a China

Rádio Internacional da China - Em entrevista exclusiva concedida ao Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês), o porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid, disse que o país asiático é um importante vizinho do Afeganistão. Segundo ele, o Talibã espera buscar um relacionamento mais consolidado com a China e reforçar a confiança mútua.

O porta-voz ainda expressou a esperança de que os dois países possam cooperar na área econômica. Segundo ele, a China é um país com rápido crescimento e pode oferecer apoio ao Afeganistão no setor econômico.

