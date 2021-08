Talibã garante que mulheres continuarão tendo direito à educação no Afeganistão (vídeo)

O tratamento às mulheres durante o primeiro governo Talibã tem sido a principal crítica feita contra o movimento islâmico. No período em que estiveram no poder as mulheres haviam restrições para uma série de direitos, como para estudar edit

247 - Porta-voz do Talibã, Suhail Shaheen, em entrevista à CNN nesta segunda-feira, 16, um dia após terem derrubado o governo Ashraf Ghani apoiado pelos Estados Unidos, garantiu que as mulheres continuarão tendo direito à educação no Afeganistão.

O tratamento às mulheres durante o primeiro governo Talibã tem sido a principal crítica feita contra o movimento. No período, o governo que havia assumido com apoio dos EUA contra a influência soviética no Afeganistão, as mulheres haviam restrições para uma série de direitos, como para estudar.

Shaheen disse que o Talibã quer fazer um governo “inclusivo” e destacou a política para a educação feminina “é clara”. “As mulheres vão poder continuar seus estudos entre o primário e o ensino superior”, afirmou.

PUBLICIDADE

Perguntado se essa mudança foi o motivo do sucesso da empreitada Talibã para expulsar os EUA do país, Shaheen declarou que o sucesso se deu “porque nós temos raízes entre o povo. Foi uma insurreição popular entre as pessoas”, disse.

Exclusivo: porta-voz do Talibã diz que quer governo inclusivo no Afeganistão #ExpressoCNN pic.twitter.com/Z6QywDhu5J PUBLICIDADE August 17, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE