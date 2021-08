Talibã refuta acusação de terrorismo, diz que quer governo inclusivo e mantém conversações com os EUA

247 - Em entrevista concedida na semana passada, um dos líderes do Talibã, Abdul Qahar Balkhi disse que o movimento está realizando amplas consultas políticas com a finalidade de formar um governo inclusivo.Balkhi afirmou que é lamentável que as pessoas corram para o aeroporto.

Balkhi disse que os talibãs estão desenvolvendo conversações com os EUA, mantendo com o país norte-americano uma relação de trabalho, sobretudo um acordo de segurança. O representante dos talibãs disse que os postos de controle externos estão sob controle do movimento e o interno está sob o controle das forças dos Estados Unidos, informa a Al Jazeera.

De acordo com Balkhi a população não tem o que temer e não há razão para a fuga do país "porque anunciamos uma anistia geral para todos nas forças de segurança, do nível sênior ao júnior ... esse medo, essa histeria que ocorreram são infundadas".

PUBLICIDADE

"Quando entramos em Cabul, não foi planejado porque anunciamos inicialmente que não queríamos entrar em Cabul, mas chegar a uma solução política antes de entrar em Cabul, fazer um governo conjunto e inclusivo. Mas o que aconteceu foi que as forças de segurança foram embora, abandonaram seus lugares e fomos forçados a pedir às nossas forças para entrar e assumir a segurança".

O líder talibã enfatizou o desejo do movimento de chegar a um acordo sobre o que os direitos das mulheres realmente implicam na sociedade afegã. "A lei islâmica é conhecida por todos e não há ambiguidades sobre os direitos das mulheres, os direitos dos homens, não apenas as mulheres, mas também os direitos de homens e crianças. E agora estamos em uma situação em que esperamos que durante as consultas haja esclarecimentos sobre quais são esses direitos".

PUBLICIDADE

Sobre os relatos de assassinatos seletivos e assédio a figuras do governo e da sociedade civil, Balkhi declarou: "Nossa maior prioridade é a disciplina em nossas próprias fileiras, e não fazer cumprir as leis aos outros, mas primeiro aplicá-las a nós mesmos e depois dar um exemplo para o resto da sociedade seguir o exemplo. Então, nós somos os primeiros e nossos membros, se eles estiverem envolvidos em tais coisas, [eles] serão os primeiros a serem processados".

O Talibã refuta a acusação de que seja um movimento terrorista. "Não acho que as pessoas acreditem que somos terroristas. Eu acho que 'a guerra ao terror' foi apenas um termo cunhado pelos Estados Unidos e qualquer pessoa [que não entrou] na linha [dos EUA] foi rotulada de terrorista.

PUBLICIDADE