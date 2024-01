Tanques israelenses fazem nova ofensiva em direção ao maior hospital ainda em funcionamento de Gaza

Apoie o 247

Reuters - Tanques israelenses realizaram uma nova investida nesta sexta-feira na principal cidade do sul de Gaza, que abriga centenas de milhares de palestinos levados para lá pelos bombardeios israelenses, aproximando-se ainda mais do maior hospital em funcionamento do enclave.

As pessoas dentro do Hospital Nasser, em Khan Younis, forçado a abrigar moradores de Gaza deslocados, bem como pacientes, relataram ter ouvido tiros de tanques que avançavam para o oeste da cidade, enquanto os moradores também relataram ferozes tiroteios ao sul.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que 142 palestinos foram mortos e 278 ficaram feridos nas últimas 24 horas.

As autoridades israelenses acusaram os combatentes do Hamas de operar a partir do Hospital Nasser, o que o grupo nega.

O bombardeio israelense e a invasão terrestre lançados em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro contra cidades e vilarejos ao redor de Gaza esvaziaram em grande parte o norte da faixa costeira de 46 km de comprimento.

Cerca de 85% dos 2,3 milhões de habitantes foram levados a buscar abrigo no sul, de acordo com a ONU - a área que agora é o foco da campanha de Israel para erradicar o movimento Hamas, que governa Gaza.

A capacidade das pessoas de monitorar as ameaças mais recentes, denunciar ataques ou verificar como estão seus parentes - juntamente com o funcionamento dos serviços de resgate - foi severamente restringida por um apagão quase total nas telecomunicações, que já estava em seu oitavo dia, a mais longa interrupção desde o início da guerra.

Doze pessoas foram mortas em ataques israelenses a um prédio residencial próximo ao Hospital Al-Shifa, em grande parte inoperante, na Cidade de Gaza, ao norte do enclave, segundo autoridades de saúde palestinas.

As forças israelenses fizeram retiradas limitadas do norte de Gaza este mês, dizendo que as operações lá estavam praticamente concluídas.

Mas os palestinos do subúrbio de Tel Al-Hawa, no sul da Cidade de Gaza, disseram que os tanques israelenses voltaram para o bairro, forçando as pessoas que se abrigavam em algumas escolas a sair e seguir para o sul.

O grupo militante Jihad Islâmica disse que lutou com as forças israelenses nos campos de refugiados de Al-Bureij e Al-Maghazi no centro de Gaza e em Khan Younis, enquanto o braço armado do Hamas afirmou que seus combatentes entraram em confronto com as forças israelenses em várias áreas de Gaza durante a noite e na manhã de sexta-feira.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quinta-feira que as forças israelenses haviam destruído "16 ou 17" dos 24 regimentos de combate organizados pelo Hamas, mas que a limpeza do território dos militantes levaria "muitos meses mais".

A investida de Israel em Gaza foi desencadeada em 7 de outubro por ataques do Hamas nos quais cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 253 foram feitas reféns, das quais cerca de metade ainda está em Gaza, de acordo com os registros israelenses. A contraofensiva israelense já deixou mais de 25 mil palestinos mortos.

Netanyahu também reafirmou sua oposição ao estabelecimento de um Estado palestino independente que o principal aliado de Israel, os Estados Unidos, e muitas potências dentro e fora do Oriente Médio defendem como a única solução viável de longo prazo para o conflito.

