Tarrio, ex-presidente do Proud Boys, é preso sob acusação de conspiração no Capitólio dos EUA

WASHINGTON, 8 Mar (Reuters) - O ex-presidente do grupo de direita norte-americano Proud Boys, Enrique Tarrio, foi preso nesta terça-feira (8) sob acusação de conspiração por seu suposto papel em planejar o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 em uma tentativa de bloquear a certificação da eleição do presidente Joe Biden.



Tarrio, 38, fará sua primeira aparição em um tribunal federal na Flórida. ET (1900 GMT), disse Marlene Rodriguez, porta-voz da Procuradoria dos EUA em Miami.

Um advogado de Tarrio não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.



Tarrio é um dos mais destacados entre mais de 775 pessoas acusadas criminalmente por seus papéis no ataque ao Capitólio por apoiadores do então presidente Donald Trump. Tarrio não estava no terreno do Capitólio no dia do ataque, mas é acusado de ajudar a planejar e dirigi-lo.



Outros membros do Proud Boys removeram Tarrio de suas salas de bate-papo privadas na terça-feira depois de saber de sua prisão, disse um membro do grupo que pediu anonimato.

Onze pessoas afiliadas à milícia Oath Keepers, incluindo o fundador desse grupo, Stewart Rhodes, foram acusadas em janeiro de conspiração sediciosa por seus supostos papéis no planejamento do ataque.



Tarrio foi adicionado como réu em um caso que nomeia outros membros do Proud Boy Ethan Nordean, Joseph Biggs, Charles Donohoe, Zachary Rehl e Dominic Pezzola.



Esse caso está provisoriamente programado para ir a julgamento em 18 de maio.

A polícia de Washington em 4 de janeiro de 2021 prendeu Tarrio por acusações de destruição de propriedade relacionadas à queima de uma faixa Black Lives Matter em uma igreja afro-americana histórica em 12 de dezembro de 2020.



Mais tarde, ele cumpriu uma pena de quatro meses na prisão pelas acusações.



Tarrio foi libertado da custódia em 5 de janeiro de 2021 e ordenado a ficar fora da cidade como condição de sua libertação no caso de queima de bandeiras.



No entanto, a acusação alega que ele não obedeceu imediatamente e, em vez disso, se encontrou com o líder dos Oath Keepers, Rhodes, em uma garagem subterrânea.

No mês passado, a Reuters informou que o FBI estava investigando os detalhes do encontro entre Rhodes e Tarrio. Tarrio disse anteriormente à Reuters que a reunião não foi planejada e ele não a considerou significativa. consulte Mais informação



Ele também negou anteriormente qualquer planejamento dos Proud Boys antes de 6 de janeiro.



Embora Tarrio não tenha invadido o Capitólio com alguns dos outros Proud Boys, os promotores dizem que ele continuou a dirigir e encorajar seus colegas membros do Proud Boy durante os tumultos.



Ele também supostamente reivindicou o crédito pelo que aconteceu nas mídias sociais, bem como por meio de uma sala de bate-papo criptografada.



De acordo com a acusação, Tarrio postou uma série de comentários incendiários para seus seguidores sobre a eleição presidencial de 2020.

Em 6 de novembro de 2020, por exemplo, ele escreveu: “A mídia constantemente nos acusa de querer iniciar uma guerra civil. terminar um."



Tarrio é acusado de conspirar para obstruir um processo oficial, uma acusação criminal bastante comum que muitos manifestantes do Capitólio estão enfrentando. Ele pode levar até 20 anos de prisão em condenação.



Rhodes, por outro lado, está enfrentando acusações de conspiração sediciosa, uma ofensa grave menos comum que criminaliza tentativas de derrubar o governo.



Um dos 11 réus do Oath Keepers, Joshua James, se declarou culpado como parte de um acordo com os promotores na semana passada. O acordo foi uma vitória notável para o Departamento de Justiça, que espera garantir condenações semelhantes contra outros réus.

