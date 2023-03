Ucrânia perdeu a oportunidade de recuperar os territórios perdidos e as Forças Armadas da Ucrânia estão sofrendo derrotas, disse o general Andor Sandor edit

Sputnik - Ucrânia perdeu a oportunidade de recuperar os territórios perdidos e as Forças Armadas da Ucrânia estão sofrendo derrotas, disse em entrevista ao jornal Parlamentni listy o general Andor Sandor, ex-chefe da inteligência militar da República Tcheca.

"A tática russa é mortal para as tropas ucranianas. Bombardeios diários de artilharia, ataques de surpresa mantêm as tropas ucranianas em tensão, forçando a condução contínua de combates e a sofrer perdas muito altas", disse o general tcheco.

Segundo ele, o equipamento fornecido pelo Ocidente não cobre todas as necessidades do Exército ucraniano e chega com atraso.

"Frequentemente os aliados ocidentais simplesmente não têm tantos equipamentos e, mais importante, munições quanto os ucranianos precisam. Os exércitos já atingiram os limites de suas possibilidades", acrescentou ele.

Sandor opina que estrategicamente Kiev já perdeu, enquanto nos bastidores Vladimir Zelensky é alvo de ultimatos militares. Segundo o general, as declarações públicas de políticos ocidentais diferem do que eles são capazes ou estão prontos para fazer.

Moscou tem repetidamente advertido que a assistência militar ocidental não augura nada de bom para a Ucrânia e apenas prolonga o conflito, e o transporte com armas se torna um alvo legítimo para a Força Aeroespacial da Rússia.

