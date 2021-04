Teerã instala centrífugas avançadas de enriquecimento de urânio em Natanz, diz AIEA

O Irã tem abandonado parcialmente algumas condições do acordo nuclear internacional, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), após os EUA se retirarem unilateralmente do pacto em 2018 edit

Sputnik - A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou na quarta-feira (21) que o Irã instalou centrífugas avançadas em sua usina de enriquecimento de combustível (FEP, na sigla em inglês) de Natanz.

"Em 21 de abril de 2021, a agência verificou na FEP que [...] foram instaladas seis cascatas de até 1.044 centrífugas IR-2m; e duas cascatas de até 348 centrífugas IR-4 [...], das quais várias estavam sendo usadas", indica a declaração da AIEA, citada pela agência Reuters.

A revisão anterior da AIEA mostrou que as instalações de Natanz estavam usando 696 centrífugas IR-2m e 174 IR-4, enquanto o acordo internacional JCPOA só permite o uso de máquinas IR-1, que são muito menos eficientes. Na semana passada, o Irã notificou a AIEA de seu plano de aumentar o enriquecimento de urânio até 60% de pureza.

Ali Akbar Salehi, diretor da Organização de Energia Atômica do Irã (OEAI), anunciou na véspera que o fornecimento de energia havia sido restaurado na usina de Natanz, com a reativação de várias centrífugas.

No início deste mês, a instalação de enriquecimento de Natanz foi alvo do que as autoridades iranianas chamaram de "ato de terrorismo nuclear", acusando Israel da ação, e até mesmo identificando um culpado, que havia deixado o país mesmo antes da explosão e do incêndio subsequente no local. Israel, por sua vez, não se pronunciou oficialmente sobre o incidente.

Depois que os EUA se retiraram do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) em 2018 e reimpuseram sanções ao Irã, a República Islâmica passou, a partir de 2019, a ultrapassar os limites de enriquecimento de urânio impostos pelo JCPOA. Ao mesmo tempo, Teerã observou anteriormente que as violações do acordo são reversíveis caso Washington remova as sanções e regresse ao acordo nuclear.

Até agora, o Irã, juntamente com representantes dos outros países signatários do acordo nuclear, concluiu duas rodadas de negociações em Viena, na Áustria, com o objetivo de trazer o país e os EUA de volta ao acordo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.