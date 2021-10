Teerã promete danos de 'bilhões' de dólares caso seja atacado por Israel

Israel vai pagar um alto preço se atacar o Irã, alertou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Shamkhani edit

Sputnik - "Ao invés de atribuir US$ 1,5 bilhão [R$ 8,4 bilhões] do orçamento para atrocidades contra o Irã, o regime sionista deveria se focar em fornecer dezenas de bilhões de dólares para reparar os danos que serão causados pela resposta impactante iraniana", declarou.

O oficial iraniano não detalhou qual seria a hipotética resposta iraniana para a possível agressão israelense.

Teerã é conhecido por ter mísseis balísticos convencionais e mísseis de cruzeiro, sendo que muitos deles teoricamente seriam capazes de atingir Israel em caso de conflito.

Além disso, Teerã também tem aliados localizados próximo das fronteiras de Israel, incluindo a milícia libanesa Hezbollah e o governo sírio.

O alerta de Shamkhani ocorre após a mídia israelense informar que as autoridades do país aprovaram US$ 1,5 bilhão (R$ 8,4 bilhões) de fundos para preparar um ataque contra as instalações nucleares do Irã.

Os fundos supostamente fazem parte do orçamento de defesa de US$ 17,5 bilhões (R$ 98,8 bilhões) para o ano fiscal de 2022.

