Telescópio Webb da NASA captura imagem raríssima de estrela; saiba qual

247- O Telescópio Espacial James Webb capturou uma imagem rara a 15.000 anos-luz da Terra. De acordo com a NASA , uma imagem brilhante da estrela Wolf-Rayet, nomeada WR 124 e localizada na constelação de Sagitário, foi capturada pelo observatório espacial. As estrelas Wolf-Rayet estão entre as maiores e mais luminosas do universo

O fenômeno é considerado raríssimo, pois identificar estrelas como Wolf-Rayet é algo incomum para os astrônomos, já que algumas estrelas se tornam Wolf-Rayet apenas brevemente antes de explodir em uma supernova.

A imagem da WR 124 foi capturada durante as primeiras observações científicas do Weeb em junho de 2022. A Nasa divulgou uma nova imagem na terça-feira (14) na Conferência South by Southwest em Austin, Texas, que revela detalhes sem precedentes na luz infravermelha - uma forma de luz invisível aos olhos humanos.

Estrelas grandes e luminosas consomem seu combustível, como hidrogênio, em alguns milhares de anos - um período relativamente curto no contexto astronômico. Elas liberam suas camadas externas em anéis de gás e poeira antes de explodirem.

A estrela Wolf-Rayet observada pelo Webb tem uma massa de 30 vezes a do Sol, que, por sua vez, é aproximadamente 333.000 vezes a massa da Terra. Até o momento, WR 124 perdeu cerca de 10 massas solares de material, produzindo o gás frio e brilhante e a poeira cósmica visíveis na imagem. (artigo escrito com inteligência artificial)

