"Temos 100% de confiança na democracia do Brasil", diz nova embaixadora do Reino Unido

247 - A nova embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, concedeu uma entrevista ao jornal O Globo em que falou sobre uma série de questões, entre eles a estabilidade democrática no País, o desmatamento ilegal e a guerra na Ucrânia.

Em relação ao rápido reconhecimento de Londres à vitória de Lula nas eleições de 2022, ela respondeu:

"Nós reagimos muito rápido, porque estamos entre as mais velhas democracias do mundo. Temos 100% de confiança na democracia do Brasil. Os ataques aconteceram, mas o governo brasileiro tem um plano. Os ataques à democracia, a extrema direita, as fakenews, são um problema do mundo inteiro".

A embaixadora também afirmou que a legislação britânica pode tratar produtos brasileiros com maior flexibilidade.

"Os produtores brasileiros têm um mercado grande no Reino Unido, como carnes, frutas, sementes e pode crescer. Para nossos consumidores é importante que esses alimentos venham de áreas em que não houve desmatamento ilegal. Agora que estamos fora da UE, podemos ter uma legislação um pouco mais flexível, por exemplo, diferenciando desmatamento legal e ilegal", disse.

Sobre o conflito na Ucrânia, criticou a posição brasileira, que se caracteriza pela defesa de conversas de paz e não envolvimento militar.

"Há um ano, a Rússia invadiu a Ucrânia e, hoje, a situação dos ucranianos é completamente diferente em relação à economia, à situação humanitária e a Rússia ainda (está no) território da Ucrânia. A voz do Brasil é muito importante. É certo que precisamos de uma solução diplomática, mas tem que ser uma solução que deixe a Ucrânia com paz sustentável e sem as forças da Rússia em seu território. O Brasil também não aceitaria forças de outro país aqui".

