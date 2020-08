‘Temos diálogo com governo Trump, mas não com Bolsonaro’, diz chanceler da Venezuela

247 - O chanceler venezuelano Jorge Arreaza defendeu nesta segunda-feira, 24, que Brasil e Venezuela retomem o diálogo institucional para combater a pandemia do coronavírus.

Em entrevista à jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, Arreaza disse que a Venezuela mantém diálogo até com o governo dos Estados Unidos e chamou a falta de diálogo do governo Bolsonaro de “infantil e irresponsável”.

"Temos canais de comunicação com os Estados Unidos. Podemos ter diferenças, mas há acesso ao governo de Trump. Temos diálogo com o governo Trump, mas não conseguimos com Bolsonaro, que é um governo irmão, vizinho, aqui mesmo na América do Sul", disse o ministro de Nicolás Maduro.

Jorge Arreaza contou também que escreveu uma carta ao ministro de Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, em que faz um apelo pela cooperação mútua, mas foi ignorado pelo ministro bolsonarista.

"É muito lamentável que o Itamaraty, que era uma escola para a diplomacia mundial, esteja nessa situação tão decadente neste momento. Sei que não é o Itamaraty, é o ministro das Relações Exteriores e sua equipe direta, porque a diplomacia brasileira está em resistência. Nós insistimos que é o momento de colocar a arrogância e as diferenças de lado. Temos que pensar em nosso povos, cumprir com a constituição de Brasil e Venezuela. O direito internacional também obriga as nações a cooperarem em situações de emergência", afirmou.

