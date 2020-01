Temperatura dos oceanos cresce 450% nas últimas 6 décadas e bate terceiro recorde consecutivo em 2019, diz estudo

É o que aponta um estudo internacional publicado na revista científica "Advances in Atmospheric Sciences". Pesquisadores alertam que a temperatura está aumentando a uma velocidade cada vez maior e, mesmo após uma eventual contenção nas emissões de gases do efeito estufa, os oceanos continuarão ter temperaturas elevadas porque demoram a se estabilizar edit

247 - A temperatura média dos oceanos atingiu o maior registro da história em 2019 e bateu o terceiro recorde consecutivo. É o que aponta um estudo internacional publicado nesta segunda-feira (13) na revista científica "Advances in Atmospheric Sciences". Nas últimas seis décadas, a temperatura das águas oceânicas aumentou 450%, afirma o estudo, o que corresponde a uma elevação de 46 mm no nível dos oceanos.

Pesquisadores alertam que a temperatura está aumentando a uma velocidade cada vez maior e, mesmo após uma eventual contenção nas emissões de gases do efeito estufa, os oceanos continuarão ter temperaturas elevadas porque demoram a se estabilizar.

O calor dos oceanos é medido em zetta joules. Em 2019, os oceanos acumularam uma energia média de 228 zetta joules acima do que havia sido registrado de 1981 a 2010, e 25 zetta joules acima do que registrou em 2018, até então a maior temperatura acumulada. Ou seja, os oceanos estiveram 0,075 °C acima da média registrada de 1981 a 2010.

"Esse aquecimento medido dos oceanos é irrefutável e é mais uma prova do aquecimento global. Não há alternativas razoáveis, além das emissões humanas de gases que retém o calor, para explicar esse aquecimento", afirma o líder da pesquisa, Lijing Cheng, professor associado do Centro Internacional de Ciências Climáticas e Ambientais do Instituto de Física Atmosférica (IAP) da Academia Chinesa de Ciências (CAS). "É como se os oceanos tivessem absorvido o calor liberado pela explosão de 3,6 bilhões de bombas atômicas como a de Hiroshima", compara.