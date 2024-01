Tempestade de neve causa cancelamento de mais de 700 voos nos EUA

Nova York registrou mais de 30 centímetros de neve no no Vale do Hudson edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Uma forte tempestade de neve atinge diversos estados dos EUA desde ontem e causou o cancelamento de mais de 700 voos nos Estados Unidos. De acordo com informações do UOL, Nova York registrou mais de 30 centímetros de neve no no Vale do Hudson.

Outras regiões como Boston e Nova Inglaterra também recebem fortes nevascas. Mais de 15 milhões de pessoas do nordeste dos EUA ao norte do Arizona estão sob alerta, segundo o New York Times.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: