Tempestades de neve nos EUA deixam mais de 50 mortos

247 - Tempestades incessantes atingiram os Estados Unidos na última semana, resultando em mais de 50 mortes atribuídas a condições climáticas extremas, conforme relatado por autoridades e veículos de mídia americanos.

Mortes foram registradas nos estados de Tennessee, Kentucky, Oregon, Illinois, Kansas, New Hampshire, Nova York, Wisconsin e Washington.

As temperaturas congelantes em várias regiões dos EUA desencadearam um pico de demanda por energia em partes do país na semana passada, depois de residências e empresas terem consumido uma quantidade recorde de gás natural para aquecimento. (Com informações da NDTV).

