Tempestades no sul dos EUA matam pelo menos 9

(Reuters) - Tempestades produzindo tornados e fortes chuvas atingiram partes do sul dos Estados Unidos na sexta-feira, matando pelo menos nove pessoas e deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem energia, disseram autoridades.

O Serviço Nacional de Meteorologia disse que a forte tempestade havia deixado o sul no final da sexta-feira e estava se movendo para o nordeste, onde se prevê que cause neve pesada e granizo do sudeste de Michigan até o estado de Nova York. Partes do centro de Nova York e do sul da Nova Inglaterra podem ter mais de 30 cm de neve até a tarde de sábado.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, disse que pelo menos dois tornados atingiram a parte oeste de seu Estado na sexta-feira. O governador disse nas redes sociais que pelo menos três pessoas morreram devido ao mau tempo, embora não tenha fornecido mais detalhes. Uma quarta pessoa foi morta pela tempestade em Kentucky - uma mulher morreu quando uma árvore caiu sobre o carro em que ela estava, disse o escritório do legista do condado de Fayette.

Além dos tornados, Beshear disse que as tempestades em Kentucky estavam gerando ventos de 128,75 km/h, que são "fortes o suficiente para tirar reboques de tratores da estrada".

A governadora do Alabama, Kay Ivey, disse nas redes sociais que três pessoas morreram na tempestade em seu Estado, mas não forneceu detalhes.

No Arkansas, um homem morreu quando foi arrastado para um rio cheio pelas águas da enchente depois de dirigir em uma rua inundada, de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Scott.

No Mississippi, o governador Tate Reeves disse na mídia social na sexta-feira que tempestades noturnas produzindo ventos fortes resultaram na morte de uma pessoa, mas não deu detalhes.

Mais de 1,4 milhão de residências e empresas ficaram sem energia nos Estados afetados pela tempestade, de acordo com dados do PowerOutage.us.

Tempestades violentas são frequentes no sul dos Estados Unidos nos meses de inverno, quando o ar quente e úmido sobe do Golfo do México e colide com o ar mais frio que vem do norte, dizem os meteorologistas.

