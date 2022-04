“Tenho certeza que vamos fazer parte da Rússia”, diz líder da república separatista de Lugansk

Apoie o 247

ICL

Anissa el Jabri, da RFI - Os combates no Donbass, no leste da Ucrânia, se tornaram o ponto mais sensível da ofensiva militar russa. É nessa região que estão as autoproclamadas "repúblicas" separatistas pró-Rússia de Donetsk e Lugansk, onde as tropas de Moscou avançam com sucesso. A enviada especial da RFI acompanhou uma operação junto com as forças russas, que se mostram otimistas sobre a conquista do território.

Desde 24 de fevereiro, quando teve início a ofensiva de Moscou, classificada pelo Kremlin de “operação especial”, as linhas de fronteira na região do Donbass parecem cada vez mais incertas. Pelo menos essa é a versão das autoridades russas, que atravessam de um lado para o outro, fazendo raras expedições organizadas pelo exército para mostrar o avanço das operações de conquista do terreno.

Diante de uma central elétrica abandonada em Schastia, já do lado ucraniano da fronteira, Leonid Pasechnik, o chefe da LNR – sigla usada para apresentar a “república” separatista pró-Russia de Lugansk –, expõe para um pequeno grupo o balanço das operações. “Hoje, a maior parte dos territórios da república já foram libertados dos batalhões nacionalistas ucranianos”, celebra. Segundo ele, suas tropas já controlam "entre 80 e 90%" da região de Lugansk.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tomada da cidade, assim como Donetsk, é apresentada como essencial para controlar o Donbass. “No futuro, e tenho certeza absoluta que esse momento vai chegar, nós faremos parte da Federação russa”, insiste Pasechnik. “Nós já estamos nos dirigindo rumo a integração com a Rússia”, completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da tomada militar, Leonid Pasechnik tem projetos políticos para consolidar a ofensiva. Há cerca de duas semanas ele chegou a cogitar a organização de um referendo para que a região integrasse oficialmente a Rússia. Logo em seguida o chefe separatista voltou atrás em sua declaração, afirmando que a ideia ainda era “prematura”, mesmo se o projeto já parece bem claro para as autoridades russas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ação humanitária

As autoridades ucranianas incitam a população da região a se retirar para o oeste por medo de uma ofensiva em larga escala no Donbass. Kiev também disse que vai retomar a retirada de civis, depois de suspender as operações de resgate temporariamente, alegando que as vias propostas por Moscou não eram seguras o suficiente para a retirada da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, lembra a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, “os corredores humanitários na região de Lugansk funcionarão com a condição de que o bombardeio das forças de ocupação pare".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE