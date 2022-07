Tensão: Cazaquistão quer nova rota de exportação de petróleo para Europa após Rússia suspender oleoduto principal

Tokayev ordenou um estudo sobre a possibilidade de construir um oleoduto sob o Mar Cáspio, após tribunal russo ordenar fechamento de oleoduto com destino à Europa edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um tribunal distrital em Novorossiysk, na Rússia, ordenou que um oleoduto vindo do Cazaquistão e exportando petróleo para a Europa fosse fechado por um mês, pouco depois de presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, ter garantido ao presidente do Conselho da UE, Charles Michel, o apoio de seu país para ajudar o bloco de 27 nações a superar a atual crise energética e o iminente colapso econômico.

Tokayev então defendeu a diversificação das rotas de abastecimento de petróleo do país, acentuando as tensões entre Nursultan e Moscou.

O presidente cazaque ordenou um estudo sobre a possibilidade de construir um oleoduto sob o Mar Cáspio, o que permitiria que o petróleo do país fosse exportado para os mercados ocidentais, contornando a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora o Cazaquistão seja membro da União Econômica Eurasiana liderada pela Rússia e da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, Tokayev disse que seu país não reconheceria as Repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. (Com informações da Radio Free Europe).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE