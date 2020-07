Tensão com EUA se eleva em disputa por ilhas no Mar do Sul da China

O governo Trump busca deliberadamente um incidente para desviar a atenção dos fracassos em sua própria casa? O Pentágono espera provocar a China para justificar a expulsão forçada de forças chinesas dessas ilhas no Mar do Sul da China? Sem acesso a comunicações secretas, é impossível responder de uma maneira ou de outra. O que se pode dizer é que as forças armadas estadunidenses estão percorrendo um caminho extremamente perigoso, o que provavelmente levará a um erro de cálculo e a uma guerra, incluindo a nuclear edit

247 - “Embora a opinião pública, a mídia e o Congresso estadunidenses estejam amplamente concentrados na pandemia, nas demandas por justiça racial e outras preocupações internas, os militares dos EUA mobilizaram todas as suas capacidades nos últimos meses para uma demonstração maciça de força em águas na costa da China.

“Agora, cada submarino dos Estados Unidos no Oceano Pacífico tem sido deslocado para a área. Dois porta-aviões movidos a energia nuclear e seus navios de escolta estão realizando manobras navais; a Força Aérea enviou bombardeiros B-1 e o Exército está se exercitando para conquistar as ilhas reivindicadas pelos chineses”, comenta Michael T. Klare, em The Nation.

“No mais provocativo desses esforços, os porta-aviões Nimitz e Ronald Reagan, acompanhados por vários cruzadores e contratorpedeiros, navegaram no Mar do Sul da China Meridional, uma extensão do Oceano Pacífico em frente à China, Vietnã, Malásia, Indonésia e Filipinas, que inclui vários grupos de ilhas reivindicadas inteiramente pela China e em parte por outros países. Os chineses instalaram estruturas militares em algumas dessas ilhas, uma ação que, segundo autoridades dos EUA, viola o direito internacional”.

“Nos últimos meses, a Marinha dos Estados Unidos deslocou contratorpedeiros armados com mísseis para as “operações de liberdade de navegação” nas águas que cercam as ilhas ocupadas pela China”.

“Pequim reage enviando seus próprios navios para escoltar os navios de guerra americanos para fora da área”.

As atividades militares mais recentes dos EUA na região “sugerem algo mais sinistro e perigoso: a intenção de reverter a ocupação chinesa das ilhas com força militar”.

Conforme observado pelo almirante James Kirk, comandante do grupo de ataque Nimitz, “nossas operações demonstram a resiliência e a prontidão de nossa força naval e são uma mensagem poderosa de nosso compromisso com a segurança e estabilidade regionais, pois protegemos direitos, liberdades e usos legais de importância crucial do mar”.

“Para os líderes chineses, particularmente para o presidente Xi Jinping, isso representa um duro golpe na capacidade de defesa da China e um severo repúdio à sua pretensão de ter alcançado o status de “grande potência” – algo que pode produzir uma imensa raiva e consternação. Não está claro como Pequim responderá a isso, mas é óbvio que a liderança chinesa deve mostrar força em resposta a essas provocações sob o risco de perder a credibilidade aos olhos de uma população chinesa cada vez mais nacionalista”.

“Com a Marinha do EPL também realizando agora manobras no Mar do Sul da China, não é difícil imaginar como encontros tão próximos entre navios de guerra norte-americanos e chineses podem causar um evento acidental ou equívoco, precipitando um incidente armado e uma enorme escalada”.

“O governo Trump está buscando deliberadamente um incidente para desviar a atenção dos fracassos em sua própria casa? O Pentágono espera provocar a China para justificar a expulsão forçada de forças chinesas dessas ilhas no Mar do Sul da China? Sem acesso a comunicações secretas, é impossível responder de uma maneira ou de outra. O que se pode dizer é que as forças armadas estadunidenses estão percorrendo um caminho extremamente perigoso, o que provavelmente levará a um erro de cálculo e a uma guerra, incluindo a nuclear”.

