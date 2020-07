Tensões entre Irã e Arábia Saudita podem levar ao desenvolvimento de armas nucleares

Leonardo Sobreira, 247 - É com grande alarme que diversos analistas internacionais vêm acompanhando as atuais tensões no Oriente Médio. A revelação sobre a construção de reatores nucleares nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita pode desencadear um efeito cascata, onde uma potencial corrida armamentista promete não somente drenar a região de recursos, mas também levá-la à beira de uma guerra com potencial altamente destrutivo.

Primeiramente, é necessário clarificar que não necessariamente a construção de reatores evidencia planos de desenvolvimento de armas nucleares. No entanto, como apontado pelo autor Mycle Schneider , “não existem razões econômicas, de política energética ou industrial para se construir usinas nucleares. Caso, de qualquer forma, países decidam construir usinas nucleares, daí temos que discutir outras questões que estão verdadeiramente por trás destes projetos.”

Colocando em perspectiva, a energia solar custa em torno de $40 por Megawatt-hora (MWh), enquanto o custo da nuclear é em média três vezes maior, segundo um relatório da consultora Lazard.

Assim, até mesmo os planos dos Emirados - que se comprometeram com os acordos de não-proliferação e tratados com os Estados Unidos que preveem a renúncia do enriquecimento e reprocessamento de material nuclear - devem ser tratados com cautela.

As mesmas garantias não se aplicam no caso da Arábia Saudita. O reinado se mostrou repetidamente contra um acordo semelhante ao dos Emirados Árabes Unidos. Por exemplo, em 2018, Mohamed bin Salman, príncipe herdeiro Saudita, declarou em entrevista à rede americana CBS que “sem sombra de dúvidas, caso o Irã desenvolva uma arma nuclear, seguiremos o mesmo caminho o mais rápido possível.”

A cobertura internacional sobre o assunto insiste em repetir a narrativa saudita. A tensão na região, para eles, é resultado das proxies iranianas em países como Iêmen e Líbano, onde, respectivamente, os grupos aliados ao Irã Houthi e Hezbollah atuam. Desta forma, o Irã é retratado como o único beligerante da região.

No entanto, mesmo que seja inegável o apoio iraniano aos grupos rebeldes, o outro lado da moeda é raramente discutido. Raramente são discutidas as violações de direitos humanos da Arábia Saudita, que indiscriminadamente bombardeia civis no Iêmen, e é a grande beneficiadora do comércio internacional de armamentos. Da mesma forma, não se discute o terror absoluto sob o qual vive o Irã. Desde o assassinato do general Soleimani em janeiro deste ano, aos ataques cibernéticos de Israel e ataques diretos contra suas bases militares e industriais, é nítido que a aquisição de armas nucleares por parte do Irã evitaria tais ocorrências.

A intenção saudita de obter armamentos nucleares deve ser analisada em toda a sua complexidade. Seu projeto de poder na região não pode ser dissociado de suas ambições nucleares. É claro, o mesmo deve ser dito em relação ao Irã. Porém, a grande diferença entre os dois é que, no caso dos iranianos, a campanha internacional histórica contra seu regime exige um sistema de defesa sólida.

