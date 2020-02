Tereza Cristina: União Europeia faz "campanha clara contra o Brasil"

247 - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta quinta-feira (13) que a União Europeia faz uma "campanha clara contra o Brasil" quando promove boicotes a produtos da agropecuária brasileira.

De acordo com a ministra, não existem razões ambientais ou sanitárias para que os produtos do Brasil sejam barrados. "Eles estão nos olhando com lupa, mas é protecionismo. Temos que ter todo o cuidado para que eles não achem motivo para punir o Brasil. Existe uma campanha clara contra o Brasil por causa do nosso tamanho e das nossas possibilidades de expandir”, disse Tereza Cristina, segundo nota do Ministério da Agricultura.

Em 2019, marcas e países passaram a boicotar materiais brasileiros em forma de protesto contra as fortes queimadas na Amazônia.