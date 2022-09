Apoie o 247

Sputnik - As votações nos postos eleitorais da República Popular de Lugansk e das regiões de Kherson e Zaporozhie terminaram neste 27 de setembro. Os residentes de Lugansk e das regiões de Kherson e Zaporozhie votaram até as 16h00 na hora local (10h00, horário de Brasília). Em algumas regiões da República Popular de Donetsk alguns locais eleitorais também fecharam, embora alguns sigam trabalhando até as 20h00 (14h00, horário de Brasília).

O presidente da representação da República Popular de Lugansk na Rússia, Rodion Miroshnik, informou que o processo de votação sobre a adesão da RPL à Rússia está terminado, começa a apuração dos votos.

Após a contagem de 12,56% dos protocolos, 97,82% dos votantes na Rússia votaram a favor do ingresso da república de Lugansk à Federação da Rússia.

A participação total dos votantes do referendo na RPL, após cinco dias de votação, é de 92,6%, disse aos jornalistas a presidente da Comissão Central Eleitoral, Elena Kravchenko.

Após contagem de 25% dos votos nos locais eleitorais no território russo, 96,99% dos votantes votaram a favor da adesão de Kherson à Rússia, segundo dados de comissões eleitorais.

Quanto à região de Zaporozhie, após apuração de 27% dos votos nos locais eleitorais russos, 97,63% dos participantes votaram pela opção de entrada da região na Rússia.

O referendo ocorreu durante cinco dias, de 23 a 27 de setembro. Ao contrário dos primeiros quatro dias, em que as pessoas votaram através de comissões móveis por razões de segurança, no quinto e último dia os votantes puderam chegar aos postos eleitorais especialmente preparados.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou que a Rússia apoiará a decisão que for tomada pelos habitantes de Donbass e das regiões de Zaporozhie e Kherson. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e outros países e organizações internacionais qualificaram de ilegal a votação e deixaram claro que não reconhecerão seus resultados.

