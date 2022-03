Terminam as negociações russo-ucranianas na Turquia

Apoie o 247

Sputnik - De acordo com uma fonte diplomática, a nova rodada de negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia no palácio Dolmabahce, na Turquia, decorreram a portas fechadas.

Segundo informa a agência turca Anadolu, terminou o primeiro dia das negociações que duraram por volta de três horas.

As negociações desta terça-feira (29) são primeiro encontro presencial entre as delegações russa e ucraniana desde 7 de março.

A delegação russa é chefiada por Vladimir Medinsky, assessor do presidente russo, tal como nas anteriores rodadas. Planeja-se uma coletiva de imprensa dele sobre os resultados do encontro.

As negociações entre os representantes de Kiev e Moscou começaram em 28 de fevereiro. Em 10 de março, no âmbito do Fórum Diplomático em Antália, ocorreu uma reunião entre os chanceleres russo e ucraniano, Sergei Lavrov e Dmitry Kuleba.

Todo esse período, desde o começo do processo negocial, os negociadores continuaram os contatos em formato de videoconferência.

