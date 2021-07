Terremoto de 8,2 graus é registrado na costa do Alasca e ativa alerta de tsunami

O tremor, considerado alto, aconteceu 91 km ao sudeste do município de Perryville, segundo o USGS. O alerta de tsunami afeta a região sul e a península do Alasca edit

247 - Um terremoto de 8,2 graus de magnitude foi registrado durante a madrugada desta quinta-feira, 29, na costa da península do Alasca, segundo informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), que ativou um alerta de tsunami. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

O tremor, considerado alto, aconteceu 91 km ao sudeste do município de Perryville, segundo o USGS.

O alerta de tsunami afeta a região sul e a península do Alasca.Perryville é uma pequena localidade situada a 800 km de Anchorage, a maior cidade do Alasca.De acordo com a reportagem, em um primeiro momento, o sistema de alertas de tsunami dos Estados Unidos advertiu que seria possível a ocorrência de “ondas perigosas”. Duas horas depois, atualizou sua previsão e afirmou que as eventuais ondas não passariam de 30 centímetros. Em Kodiak, uma ilha situada frente à costa do Alasca e habitada por cerca de 6.000 pessoas, também foram ativados os alertas de tsunami. Segundo a rádio local KMXT, nada aconteceu.

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.