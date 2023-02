Terremoto de magnitude 6,2 atinge a costa da Papua-Nova Guiné, diz serviço geológico

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a costa Papua-Nova Guiné, na região da Nova Bretanha, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Segundo o órgão, nenhum alerta de tsunami foi emitido. O terremoto teve uma profundidade de 38 quilômetros.

O abalo sísmico ocorreu às 7h24 de domingo (26) no horário local (18h24 no horário de Brasília, no sábado, 25).

Em setembro do ano passado, o país sofreu um forte terremoto, de magnitude 7,6, também detectado pelo Serviço Geológico dos EUA. Na ocasião, o tremor deixou quatro mortos.

O terremoto foi registrado inicialmente em uma magnitude de 7,7, a uma profundidade de 79 km. Porém, o serviço posteriormente esclareceu os dados, ajustando a magnitude do terremoto e especificando que sua profundidade foi de 61,4 km.

