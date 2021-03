Terremoto de magnitude 7,2 atinge nordeste do Japão e aviso de tsunami é emitido

Neste sábado (20), às 18h09 no horário local (06h09 no horário de Brasília), um terremoto de magnitude 7,2 atingiu a região nordeste do Japão edit

Sputnik - Um forte terremoto atingiu o nordeste do Japão no fim da tarde deste sábado (20). Informações iniciais dão conta de que o forte tremor chegou a 7,2 de magnitude ao largo da costa da prefeitura de Miyagi, no nordeste do Japão. A agência meteorológica japonesa chegou a lançar um alerta de tsunami.

Muitos vídeos foram postados nas redes sociais e as hashtags #Terremoto e #Tsunami rapidamente subiram na plataforma Twitter.

Os terremotos foram registrados às 6h09 na hora de Brasília e ocorreram a cerca de 37 quilômetros de profundidade. As ondas do tsunami resultantes podem ter atingido quase um metro de altura. Foram registradas falhas no abastecimento de energia elétrica em centenas de casas.

O tremor pôde ser sentido até na capital Tóquio, a cerca de 400 quilômetros da região, conforme relatou um correspondente da Sputnik, que detalhou que havia lâmpadas balançando dentro das casas e lanternas tremendo na rua.

