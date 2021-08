Terremoto de magnitude 7,2 atinge o Haiti e acende alerta de tsunami no Caribe (vídeo)

247 - Um forte terremoto, de magnitude 7,2 na escala de Richter, atingiu o Haiti neste sábado (14), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, da sigla em inglês). Tremores foram sentidos também em Cuba, República Dominicana e Jamaica.

A agência informou que o epicentro se situou cerca de 150 km (93 milhas) a oeste da capital, Porto Príncipe, por volta das 8h30, hora local, e tinha uma profundidade de 10 km.

Há um alerta de tsunami para a região.

Algumas estimativas apontam que mais de 200,000 pessoas morreram no Haiti após um terremoto de magnitude 7,0 em 2010. (Com informações do Guardian).

Confira o registro abaixo:

🇭🇹ÚLTIMA HORA🇭🇹



Se ha producido un terremoto de magnitud 7,2 en Haití. El epicentro se habría producido a 100 kilómetros de la capital Puerto Príncipe. Se han producido importantes daños en varios puntos del país (imágenes de Puerto Salut a 50km del epicentro). pic.twitter.com/oTvgPDD7SZ — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 14, 2021

