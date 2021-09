Terremoto deixa um morto e nove feridos na Grécia

Apoie o 247

247 - Um forte tremor de magnitude 5.8 na Escala Richter deixou nesta segunda-feira (27) um morto e pelo menos nove feridos na ilha de Creta, na Grécia. De acordo com o Instituto de Geodinâmica de Atenas, o epicentro do terremoto ocorreu às 9h17 a 23 quilômetros (km) do noroeste de Arvi, no sudeste de Creta, a uma profundidade de 10 km.

A vítima fatal foi registrada na cidade de Arcalochóri. Crianças e professores que estavam nas escolas também foram conduzidos para áreas externas. Vários prédios foram danificados. Os relatos foram publicados pelo jornal Extra (RJ).

"Este não foi um evento que ocorreu sem aviso prévio", disse o sismólogo Gerasimos Papadopoulos em entrevista à emissora estatal ERT. "Estamos acompanhando atividades sísmica nesta região há vários meses. Este forte terremoto não ocorreu debaixo do mar, mas em terra, afetando áreas povoadas", complementou.

