Terremoto mata 2.700 na Turquia e na Síria e mau tempo piora situação

Apoie o 247

ICL

Reuters e 247 - Um forte terremoto matou mais de 2.700 pessoas em uma faixa da Turquia e do noroeste da Síria nesta segunda-feira, com um inverno gelado aumentando a situação de milhares de feridos ou desabrigados e dificultando os esforços para encontrar sobreviventes.

Segundo balanço do vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, o saldo de vítimas está em 1.651 mortos e 9.733 feridos na Turquia. Ao menos 3.471 prédios ficaram destruídos. Já na Síria são pelo menos 1.050 mortos, segundo a agência oficial Sana.

O terremoto de magnitude 7,8, que ocorreu no início de uma manhã escura de inverno, foi o pior a atingir a Turquia neste século. Também foi sentido no Chipre e no Líbano.

Equipes de resgate que operam em um inverno rigoroso retiravam vítimas dos escombros em toda a região.

"Fomos chacoalhados. Éramos nove em casa. Dois filhos meus ainda estão nos escombros, estou esperando por eles", disse uma mulher com o braço quebrado e ferimentos no rosto, falando em uma ambulância perto dos destroços de um prédio de sete andares onde ela morava em Diyarbakir, no sudeste da Turquia.

Confira imagens da destruição provocada pelo terremoto:

Tragédia! Terremoto atinge a Turquia e provoca milhares de mortes. Até agora mais de 1,3 mil vítimas, além de centenas de desaparecidos. pic.twitter.com/ZZIozKQr4E February 6, 2023

Essa são imagens de um Drone que captou as imagens de destruição depois do terremoto hoje de manhã ao sul da Turquia junto Síria que também sofreu o terremoto,infelismente as percas de vidas são demasiadas,o clima na Turquia e Siria está dificultando os trabalhos de salvamento pic.twitter.com/g7B7lma5IJ — Peixoto Peixoto (@AdnanvpPeixoto) February 6, 2023

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.