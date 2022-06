Terremoto no Afeganistão mata mais de 1.000 pessoas

O terremoto foi o mais mortal no Afeganistão desde 2002 edit

247 - O Afeganistão foi abalado por seu terremoto mais mortal em anos na quarta-feira, 22. O tremor de magnitude 5,9 atingiu o leste do país, matando mais de 1.000 pessoas e ferindo muitas outras, de acordo com uma autoridade regional do Talibã.

Imagens da província de Paktika mostraram pessoas sendo transportadas em helicópteros para serem levadas para longe da área. Outros foram tratados no chão. Um residente podia ser visto recebendo fluidos intravenosos enquanto estava sentado em uma cadeira de plástico do lado de fora dos escombros de sua casa e outros ainda estavam esparramados em macas.

“O número de mortos provavelmente aumentará, pois algumas das aldeias estão em áreas remotas nas montanhas e levará algum tempo para coletar detalhes”, disse uma autoridade.



O terremoto desta quarta-feira foi o mais mortal no Afeganistão desde 2002. Atingiu cerca de 44 quilômetros da cidade de Khost, no sudeste, perto da fronteira com o Paquistão, disse o Serviço Geológico dos EUA (USGC).

O papa Francisco disse que está orando por aqueles que perderam a vida.



Falando durante a Audiência Geral de quarta-feira, o Papa expressou sua proximidade a todos os afetados pelo terremoto que, segundo ele, “tirou vidas e causou grandes danos no Afeganistão”.

