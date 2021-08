Terremoto no Haiti já matou quase 1.300 pessoas

O número de mortos no terremoto que atingiu o sul do Haiti subiu para 1.297, enquanto outras 5.200 pessoas ficaram feridas, confirmou a Diretoria de Proteção Civil edit

247 - Em um balanço ainda parcial, as autoridades indicaram que 1.054 pessoas morreram no departamento sul, outras 122 em Nippes, 119 em Grand Anse e duas no noroeste.

Mais de 13 mil casas foram destruídas nos departamentos dessas regiões, as mais afetadas pelo terremoto de magnitude 7,2 na escala Richer, que teve seu epicentro a cerca de 130 quilômetros da capital Porto Príncipe.

A Direção de Proteção Civil reconheceu que o número de vítimas pode aumentar, à medida que os trabalhos de resgate e salvamento continuam, e várias equipes especializadas de diferentes regiões do país se deslocam para as áreas do desastre.

PUBLICIDADE

Um grupo de guardas costeiros dos Estados Unidos também ajudou no transporte aéreo dos feridos, a pedido do governo Henry.

O terremoto de sábado causou sérios desgastes nas áreas de saúde, educação, escolas, delegacias de polícia e igrejas, embora especialistas apontem que os danos são menores do que os ocorridos em 2010.

PUBLICIDADE

Autoridades alertaram sobre a tempestade tropical Grace, que deve afetar o território amanhã segunda-feira, e reconheceram a ameaça aos esforços de resgate, principalmente para os que ainda estão presos nos escombros, informa a Prensa Latina.

PUBLICIDADE