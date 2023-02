Terremotos na Turquia e na Síria deixam mais de 5 mil mortos

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente turco, Tayyip Erdogan, declarou nesta terça-feira estado de emergência em 10 províncias devastadas por dois terremotos que mataram mais de 5.100 pessoas e deixaram um rastro de destruição em uma ampla área do sul da Turquia e da vizinha Síria.

Um dia após o terremoto, equipes de resgate trabalhando em condições difíceis lutavam para retirar pessoas dos escombros de prédios desabados em uma "corrida contra o tempo".

À medida que a escala do desastre se tornava cada vez mais aparente, o número de mortos parecia aumentar consideravelmente. Um funcionário das Nações Unidas disse temer que milhares de crianças possam ter sido mortas.

O inverno rigoroso dificultou os esforços de resgate e a entrega de ajuda e tornou a situação dos desabrigados ainda mais miserável. Algumas áreas ficaram sem combustível e eletricidade.

Funcionários humanitários expressaram preocupação especial com a situação na Síria, já atingida por uma crise humanitária após quase 12 anos de guerra civil.

Em um discurso na terça-feira, Erdogan declarou as 10 províncias turcas afetadas como zona de desastre e impôs estado de emergência na região por três meses. Isso permitirá que o presidente e o gabinete contornem o parlamento na promulgação de novas leis e limitem ou suspendam direitos e liberdades.

O governo planeja abrir hotéis no centro turístico de Antalya, a oeste, para abrigar temporariamente as pessoas afetadas pelos terremotos, disse Erdogan, que enfrenta uma eleição nacional dentro de três meses.

O número de mortos na Turquia aumentou para 3.549 pessoas, disse Erdogan. Na Síria, o número de mortos foi de pouco mais de 1.600, de acordo com o governo e um serviço de resgate no noroeste controlado pelos insurgentes.

"CADA MINUTO, CADA HORA"

As autoridades turcas dizem que cerca de 13,5 milhões de pessoas foram afetadas em uma área de aproximadamente 450 km (280 milhas) de Adana, no oeste, a Diyarbakir, no leste, e 300 km de Malatya, no norte, até Hatay, no sul. As autoridades sírias relataram mortes no extremo sul de Hama, a cerca de 100 km do epicentro.

"Agora é uma corrida contra o tempo", disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra. "A cada minuto, a cada hora que passa, as chances de encontrar sobreviventes vivos diminuem."

Em toda a região, as equipes de resgate trabalharam durante a noite e pela manhã em busca de sobreviventes, enquanto as pessoas esperavam angustiadas por montes de escombros, agarradas à esperança de que amigos e parentes pudessem ser encontrados com vida.

Na cidade turca de Antakya, capital da província de Hatay, perto da fronteira com a Síria, ouviu-se uma voz de mulher pedindo socorro sob uma pilha de escombros. Jornalistas da Reuters viram o corpo de uma criança pequena caída sem vida nas proximidades.

Chorando na chuva, um morador que se identificou como Deniz torceu as mãos em desespero.

"Eles estão fazendo barulho, mas ninguém está vindo", disse ele. "Estamos devastados, estamos devastados. Meu Deus... Eles estão gritando. Eles estão dizendo: 'Salve-nos', mas não podemos salvá-los. Como vamos salvá-los? Houve ninguém desde a manhã."

As famílias dormiam em carros enfileirados nas ruas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.