Tesouro dos EUA acusa Rússia de usar Turquia para contornar sanções do ocidente

Em telefonema, vice-secretário do Tesouro discute esforços para aumentar e introduzir mais sanções a Moscou com vice-ministro das Finanças da Turquia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Neste sábado (20), o vice-secretário do Tesouro norte-americano, Wally Adeyemo, durante ligação com vice-ministro das Finanças turco, Yunus Elitas, disse que entidades e indivíduos russos estavam tentando usar a Turquia para contornar as sanções ocidentais, informou o Departamento do Tesouro.

De acordo com a Reuters, os dois também discutiram os esforços em andamento para implementar e aplicar sanções contra a Rússia, afirmou um comunicado do departamento citado pela mídia.

No final de março, Adeyemo declarou que aqueles que tentassem contornar as sanções seriam responsabilizados por Washington.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O que queremos deixar muito claro para as negociações em criptomoedas, para as instituições financeiras, para os indivíduos, para qualquer pessoa que esteja em posição de ajudar a Rússia a tirar vantagem e fugir de nossas sanções: vamos responsabilizá-los", disse o vice-secretário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entretanto, segundo relatado pelo The Financial Times ontem (19), a economia russa está tendo um desempenho melhor do que muitos esperavam em meio às sanções. A rápida resposta do governo russo, que impôs controle de capital e aumentou as taxas de juros, estabilizou o rublo e reduziu os impactos das restrições econômicas impostas à economia russa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A publicação ainda enfatiza que as crescentes vendas de petróleo para China, Índia e Turquia substituíram o mercado europeu, que está sendo fechado para a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.