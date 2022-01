Teto colapsa e destrói Assembleia Nacional em incêndio no Parlamento da África do Sul (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um incêndio atingiu a sede do Parlamento da África do Sul, na Cidade do Cabo, na manhã deste domingo (2), levando ao colapso do teto de um dos prédios, que destruiu o plenário da Assembleia Nacional. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Imagens aéreas de redes de televisão mostram enormes chamas emergindo do teto, horas depois do início do incêndio, ainda de causas desconhecidas. O edifício segue envolto em uma espessa nuvem de fumaça preta.

"Todo o complexo do Parlamento está seriamente comprometido, com danos da fumaça e da água", detalhou Jean-Pierre Smith, chefe dos serviços de segurança e emergência da cidade, durante entrevista coletiva.

"O telhado acima do antigo salão da Assembleia desapareceu por completo e escritórios adjacentes e a academia estão destruídos", acrescentou, afirmando que o fogo ainda não está controlado. Segundo ele, a equipe de bombeiros que trabalhava no plenário precisou ser retirada momentaneamente.

Parliament of SA, Cape Town is on fire. pic.twitter.com/Lk8FSKhghk January 2, 2022