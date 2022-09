Teto de preço não vai resolver 'escassez de gás na Europa', adverte premiê da Noruega

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - No final da semana passada (4), a comissária europeia de Energia, Kadri Simson, anunciou que os ministros de energia dos países da UE não chegaram a um acordo sobre um teto de preço para o gás russo. Ela acrescentou que a Comissão Europeia vai apresentar novas propostas para combater a crise energética nos próximos dias.

Oslo afirmou que está disposto a engajar-se em um diálogo ainda mais estreito com a União Europeia (UE) sobre várias propostas para resolver a crise de energia, mas continua pessimista ao estabelecer um teto para o preço do gás.

"Abordamos [essas] discussões com espírito aberto, mas estamos céticos em relação a um preço máximo para o gás", disse o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Store em comunicado após seu telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Segundo o primeiro-ministro, o preço máximo "não muda a questão fundamental de que há escassez de gás na Europa".

As declarações vieram depois que os ministros de energia da UE não conseguiram chegar a um consenso sobre um teto de preço do gás importado da Rússia, com vários Estados-membros do bloco, incluindo a Itália, pedindo por um teto de preço para todo o gás comprado por membros da UE, incluindo gás natural liquefeito (GNL).

No dia 2 de setembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE poderia limitar o preço do gás natural russo depois que os ministros das Finanças do G7 (grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) confirmaram sua intenção de impor tetos de preço ao petróleo russo como parte das sanções ampliadas contra Moscou.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, criticou a ideia como absurda. Ele alertou que Moscou não entregaria petróleo e derivados a países que apoiassem a decisão. O presidente russo, Vladimir Putin, por sua vez, classificou a ideia de "estúpida", acrescentando que isso levaria a um aumento nos preços e que a demanda global por energia russa continua alta.

No início deste mês, a gigante russa de energia Gazprom disse que o gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte) havia sido fechado por um período indefinido devido a um mau funcionamento do único motor em restante em atividade.

O gasoduto, que é a principal rota de fornecimento de gás para a Europa, operava com 40% ou menos da capacidade desde meados de junho, com uma queda adicional para apenas 20% em julho, já que as sanções ocidentais impediram o retorno das turbinas do gasoduto após reparos no exterior.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.