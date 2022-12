Teto do preço do petróleo russo causa 'engarrafamento' de petroleiros na Turquia, diz FT

Segundo o Financial Times, é o primeiro sinal de que a limitação dos preços poderia não afetar apenas as exportações russas, mas também alterar os fluxos mundiais de petróleo. edit

Sputnik - Conforme o jornal Financial Times, um engarrafamento de petroleiros está se formando nas águas turcas depois que vários países impuseram um teto de preços ao petróleo russo.

O jornal informou que o trânsito das embarcações foi interrompido devido ao fato de a Turquia exigir aos petroleiros a apresentação do seguro de proteção e indenização dos fornecedores.

O seguro, também conhecido como seguro P&I Clubs, confirma que sua cobertura seguirá vigente para incidentes como derramamentos de petróleo e colisões.

Desta forma, 19 navios carregados de petróleo seguem aguardando para entrar nos estreitos do Bósforo e do Dardanelos.

De acordo com o FT, este é o primeiro sinal de que a limitação dos preços poderia não afetar apenas as exportações russas, mas também alterar os fluxos mundiais de petróleo.

Vale ressaltar que, na sexta-feira (2), o G7, junto com a UE e a Austrália, impuseram um teto de US$ 60 (R$ 316) por barril ao preço do petróleo russo.

Espera-se que estas restrições incluam uma exceção, de tempo limitado, para transações que envolvem o petróleo enviado de portos e carregado em um navio antes da respectiva data.

