The Guardian: Pequim ordena "testes de estresse" para se prevenir contra sanções ocidentais

Sputnik Brasil - A China está preocupada com a possibilidade de ser atingida duramente pelo Ocidente com sanções semelhantes às que foram impostas sobre a economia russa, informam jornais ingleses.

Segundo o The Guardian, Pequim ordenou um "teste de estresse" para estudar as possíveis implicações de uma economia sancionada, assim como a resiliência do sistema financeiro chinês.

O exercício teria começado no final de fevereiro ou início de março. Agências governamentais foram solicitadas a responder como poderiam se prevenir se o Ocidente impusesse embargos à China.

Pequim não especificou por que pediu à sua vasta burocracia para realizar tal exercício, afirma a fonte consultada pela publicação. Ele disse que foi uma "reação natural" da China, dada sua estreita relação com Moscou.

A publicação relembra que o Financial Times, em 22 de abril, escreveu que funcionários do Ministério das Finanças da China e do banco central realizaram uma reunião com bancos nacionais e estrangeiros, incluindo o HSBC, para discutir como eles poderiam proteger os ativos da China no exterior.

"Do ponto de vista de Pequim, se os aliados ocidentais liderados pelos EUA pudessem tomar tais medidas contra Moscou, também poderiam fazer o mesmo com a China", disse Tong Zhao, membro sênior do Carnegie Endowment for International Peace, com sede em Pequim.

Segundo ele, a China "precisa saber o quão resiliente o país realmente é".

"Nos últimos anos, há uma preocupação crescente entre a liderança de Pequim de que um conflito estratégico entre a China e o Ocidente pode não ser uma questão de saber se vai acontecer, mas quando vai acontecer, em particular sobre a questão em Taiwan", disse Zhao.

Zhao ainda afirmou que o exercício atual de Pequim pode ser uma tentativa de entender qual seria o custo de curto prazo para a China se ela fornecesse apoio material à Rússia ao longo da guerra.

