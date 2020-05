The Telegraph, um dos principais jornais britânicos, relata 'implosão política e o coronavírus "fora de controle"

Reportagem publicada no jornal britânico The Telegraph expõe ao mundo que “Bolsonaro enfrenta a perspectiva de se tornar conhecido como o homem que quebrou o Brasil” edit

247 - The Telegraph, um dos principais jornais britânicos, afirma em publicação neste domingo (24) que Jair Bolsonaro “agora enfrenta a perspectiva de se tornar conhecido como o homem que quebrou o Brasil” .

“A estratégia Covid-19 de Bolsonaro não tem precedentes em todo o mundo. Enquanto outros líderes globais minimizavam a gravidade do vírus e adotavam más decisões políticas, o presidente do Brasil dobrou sua mensagem de negação, mesmo quando Trump começou a apoiar medidas de confinamento”, diz a publicação.

“O Telegraph conversou com membros do governo que relataram crescente discórdia dentro e ao redor do governo Bolsonaro, com o presidente promovendo uma cultura de bullying e desprezo por dissidência”, afirma a reportagem.

