Tibete celebra 64º aniversário do Dia da Emancipação dos Servos

Rádio Internacional da China - O dia 28 de março foi o 64º Dia da Emancipação dos Servos do Tibete, data em que a Região Autônoma, no sudoeste da China, realizou uma variedade de atividades. Ao longo de 64 anos, o Tibete passou da pobreza para a prosperidade. Especialmente nos últimos anos, a região tem se esforçado para promover o desenvolvimento econômico de alta qualidade, mantendo um crescimento vigoroso e incluindo 50% da área total da região na linha vermelha para proteção ecológica. A ferrovia local tem uma quilometragem operacional de quase 1.400 quilômetros, e o comprimento total das rodovias abertas ao tráfego atingiu 121.400 quilômetros. Em 2022, o PIB do Tibete alcançou 213,264 bilhões de yuans (cerca de US$31 bilhões) e a renda disponível per capita dos residentes tibetanos chegou a 26.675 yuans (cerca de US$3.875).

