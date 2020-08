Tiktok entrará com ação legal contra Trump por veto ao aplicativo nos EUA

"Para garantir que o estado de direito não seja descartado e que nossa empresa e usuários sejam tratados com justiça, não temos escolha a não ser contestar a ordem executiva por meio do sistema judicial", disse um porta-voz do TikTok edit

Sputnik – O aplicativo de vídeo TikTok anunciou neste sábado (22) que entrará com ação contra o veto do presidente dos EUA, Donald Trump, à plataforma chinesa.

Em 14 de agosto, o republicano proibiu empresas nortes-americanas de realizar transações comerciais com o TikTok e a companhia proprietária do aplicativo, a ByteDance.

A plataforma, por sua vez, disse que tentou estabelecer diálogo com o governo dos EUA por quase um ano, mas enfrentou uma "falta do devido processo" e a administração estadunidense não prestou atenção aos fatos.

"Para garantir que o estado de direito não seja descartado e que nossa empresa e usuários sejam tratados com justiça, não temos escolha a não ser contestar a ordem executiva por meio do sistema judicial", disse um porta-voz do TikTok, segundo a agência Reuters.

Trump acusa empresa de espionagem

De acordo com a ordem de Trump emitida em agosto, a ByteDance tinha um prazo de 90 dias para se desfazer de suas operações do TikTok nos EUA. A empresa vinha conversando com potencial compradores, como, por exemplo, a Microsoft Corp e a Oracle.

Trump acusa o TikTok, mais conhecido por vídeos de dança populares entre os jovens, de servir como espionagem para Pequim, passando dados de cidadãos norte-americanos para a China. A ByteDance, por sua vez, nega as acusações.

O aplicativo tem cerca de 80.000.000 de usuários ativos nos Estados Unidos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.