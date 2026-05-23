Tiros são disparados diante da Casa Branca (vídeo)

247 - A Casa Branca foi colocada em lockdown na noite de sábado (23), depois que dezenas de disparos foram ouvidos nas proximidades do complexo presidencial, em Washington. O presidente Donald Trump estava no local quando o protocolo de segurança foi acionado.

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SHOTS FIRED AT WHITE HOUSE WHILE SHE WAS REPORTING pic.twitter.com/feLsySLdGa May 23, 2026

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As informações são da NBC News. Segundo a emissora, o Serviço Secreto dos Estados Unidos afirmou, em publicação na plataforma X, que acompanhava relatos de tiros perto da 17th Street e da Pennsylvania Avenue NW, região próxima à Casa Branca, e trabalhava para confirmar a ocorrência com agentes em campo.

Uma equipe da NBC News que estava na Casa Branca relatou ter ouvido entre 20 e 30 disparos por volta das 18h. Em seguida, agentes do Serviço Secreto ordenaram que jornalistas reunidos do lado de fora, no North Lawn, corressem para dentro da sala de coletivas de imprensa.

Com o alerta, o complexo presidencial foi bloqueado. Agentes do Serviço Secreto permaneceram posicionados do lado de fora da sala de imprensa com armas em punho, enquanto as autoridades tentavam esclarecer a origem dos disparos e a extensão do incidente.

O vice-presidente JD Vance havia sido confirmado na Casa Branca mais cedo no mesmo dia, mas não havia informação sobre sua permanência no local no momento em que os tiros foram ouvidos.

A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos não respondeu imediatamente a pedidos de informação sobre a situação. O caso era tratado como uma ocorrência em desenvolvimento pelas autoridades norte-americanas.